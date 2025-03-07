Молдова намерена увеличить долю возобновляемой энергии до 30% к 2030 году

Представленный правительством план включает в себя конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности, такие как диверсификация источников импорта энергии и продолжение работ по взаимному подключению национальной энергетической системы с румынской и, соответственно, европейской. Также запланированы мероприятия по реконструкции жилых зданий при финансовой поддержке Фонда энергоэффективности и поощрение использования экологически чистого транспорта.