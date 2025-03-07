Молдова намерена увеличить долю возобновляемой энергии до 30% к 2030 году

Кроме того, республика также сократит на 68,5% выброс парниковых газов к указанной дате. Данные цели включены в Национальный комплексный план по энергетике и климату на 2025−2030 годы, уточнили в министерстве.
Представленный правительством план включает в себя конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности, такие как диверсификация источников импорта энергии и продолжение работ по взаимному подключению национальной энергетической системы с румынской и, соответственно, европейской. Также запланированы мероприятия по реконструкции жилых зданий при финансовой поддержке Фонда энергоэффективности и поощрение использования экологически чистого транспорта.
Присутствовавший на презентации документа министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что реализация плана по энергетике и климату будет способствовать экономическому развитию и приблизит Республику Молдова к стандартам Европейского союза.
По словам министра окружающей среды Серджиу Лазаренку, план включает 95 мер, реализация которых позволит укрепить энергетическую безопасность страны, модернизировать энергетический рынок и продвигать возобновляемые источники энергии.
Постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова Даниела Гаспарикова отметила, что представленный молдавским правительством документ ставит амбициозные, но реалистичные цели, которых можно достичь совместными усилиями.
Стратегия Национального комплексного плана по энергетике и климату на 2025−2030 годы была разработана при поддержке Евросоюза в рамках программы «Преодоление последствий энергетического кризиса в Республике Молдова», реализуемой ПРООН в Молдове, и при поддержке USAID в рамках Проекта энергетической безопасности Молдовы (MESA), уточнили в правительстве.