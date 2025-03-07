Власти рассказали, сколько компаний в Калининградской области лишились лицензии на алкоголь из-за торговли в ночное время

С 2024 года в Калининградской области четыре компании лишились лицензии на алкоголь из-за торговли в ночное время или с другими нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Работы провели в отношении:
ООО «Алеса» — во внесудебном порядке по решению Росалкогольтабаконтроля. В состав лицензии было включено 3 магазина. Основание — ночная продажа алкоголя в одном из магазинов;
ООО «КРТ 399» — в судебном порядке по иску минконтроля. В состав лицензии было включено 2 объекта общественного питания. Основание — розничная продажа алкоголя без оказания услуг общественного питания (в заведении отсутствовали признаки общепита: меню, посуда, зал обслуживания
ООО «Кашемир» (решение Росалкогольтабаконтроля вступило в силу 25.01.2025). В состав лицензии было включено 35 магазинов. Основание — ночная продажа алкоголя в одном из них;
ООО «Багира». В лицензию включено два магазина. Решение вступит в силу через месяц. Основанием для аннулирования лицензии стала продажа алкоголя в ночное время в магазине на ул. Артиллерийской в Калининграде.
В июле сообщалось, что в Калининграде у компании аннулировали лицензию за ночную торговлю алкоголем.