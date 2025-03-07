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Умер режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе

Режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе умер в 87 лет.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе скончался в возрасте 87 лет, сообщил портал smotrim.ru со ссылкой на близких режиссера.

Микеладзе родился 16 июня 1937 года в Москве. В 1965 году он окончил курс Романа Кармена во ВГИКе по специальности «режиссер документального кино».

Микеладзе организовал студию «Эко-фильм» в Москве, с 1995 года работал в телекомпании «РТС», участвовал в создании программы «Человек и Закон» (ОРТ). С 1997 года — автор и режиссер цикла «Документальный детектив». Призер Лейпцигского фестиваля за фильм «Серые цветы», лауреат Госпремии и премии Ленинского комсомола.