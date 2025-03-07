Умер режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе

Микеладзе организовал студию «Эко-фильм» в Москве, с 1995 года работал в телекомпании «РТС», участвовал в создании программы «Человек и Закон» (ОРТ). С 1997 года — автор и режиссер цикла «Документальный детектив». Призер Лейпцигского фестиваля за фильм «Серые цветы», лауреат Госпремии и премии Ленинского комсомола.