Индекс промышленного производства пищевой продукции и напитков в Башкирии достиг 138%

Сегодня, 7 марта, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о результатах развития пищевой промышленности региона. В прошлом году производство продуктов питания в республике увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим годом. Это в десять раз превышает средний рост по России.
Глава республиканского кабмина отметил, что аграрии и переработчики проделали огромную работу: благодаря их усилиям и поддержке со стороны региона удалось произвести более двух миллионов тонн готовых продуктов.
Как утверждает Андрей Назаров, республика демонстрирует рост по всем ключевым направлениям пищевой промышленности. Производство мяса, по данным правительства, увеличилось на 13%, мясных полуфабрикатов — на 14%, консервов — на 81%. Также выросло производство растительного масла (7%), молока (5%), сливочного масла (14%), сыров (11%), мороженого (23%), муки (29%), сахара (3%) и круп (13%).
Общий объем производства пищевой продукции и напитков составил около 190 миллиардов рублей, а индекс промышленного производства в этой отрасли достиг 138%.
Активный рост в руководстве республики связывают с региональной финансовой поддержкой. С 2022-го в Башкирии реализуется программа модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности. За три года на обновление оборудования было направлено 250 миллионов рублей, что позволило модернизировать более 100 предприятий.
Назаров подчеркнул, что в республике создаются условия как для фермерских хозяйств, так и для крупных инвесторов. По его словам, именно крупные игроки задают производственные стандарты отрасли, а также предоставляют дополнительные возможности для малых хозяйств по реализации своей продукции.
— Кстати, сегодня у нас более 1000 предприятий, которые производят продукты питания и напитки. Себя Башкортостан основной продукцией обеспечивает полностью, — заявил глава кабмина республики.
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