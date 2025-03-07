Индекс промышленного производства пищевой продукции и напитков в Башкирии достиг 138%

Сегодня, 7 марта, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о результатах развития пищевой промышленности региона. В прошлом году производство продуктов питания в республике увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим годом. Это в десять раз превышает средний рост по России.