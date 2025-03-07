Аффирмации: как работает позитивное самовнушение и помогает ли оно в жизни

Когнитивная переориентация. Мозг легко привыкает к установкам, даже если они работают против нас. Если годами убеждать себя, что «я недостоин любви», голова будет услужливо находить подтверждения этому суждению. Психологи называют процесс замены таких установок когнитивной переориентацией — по сути, это способ «перепрошить» себя. Но тут важно не перегибать: если человек с низкой самооценкой вдруг начнет внушать себе «Весь мир у моих ног», мозг фигурально покрутит пальцем у виска. Тут важно понимать: аффирмации — это не магическое заклинание, которое моментально стирает все психологические травмы. Можно сколько угодно повторять «Я сильный и смелый», но если у человека за плечами серьезные травматичные события, одной словесной гимнастики будет явно недостаточно.