В Иркутской области 10 марта ожидается резкое похолодание

Ну что, сибиряки, порадовались теплу? Оказалось, хорошая погода пришла в Иркутскую область ненадолго. Как стало известно КП-Иркутск, синоптики прогнозируют небольшое похолодание в регионе в начале следующей рабочей недели, 10 марта.
Вплоть до 15 марта ожидается снег, днем термометр будет показывать −3…-8 градусов, однако не для всех — местами будет теплее, до +1…+6. Ночи будут чуть холоднее, до −18…-23, а в некоторых районах даже ожидается до −30.
Отметим, это никакая не аномалия — погода и количество осадков в пределах нормы. Конечно, изначальный прогноз был чуть оптимистичнее, однако не оправдал себя. Но расстраиваться не стоит! В праздничный день, как говориться, праздничная погода.
8 марта в Иркутске потеплеет до +1…+3 градусов, ночью термометр опустится всего до −6…-8 градусов. А 9 марта ожидаются снегопады, но все еще будет тепло, до 0…+5 градусов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Куйтунском районе парня осудили на 3,4 года за угнанное авто и ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок.