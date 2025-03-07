В Омске открыли кафе с поминутной оплатой

Вход в заведение по будним дням обойдется омичам в 450 рублей за взрослого и 350 рублей за ребенка. По выходным 500 и 400 рублей соответственно. Стоит отметить, что это стоимость за час, за каждую последующую минуту посетитель с посетителя будут брать еще 5 рублей.