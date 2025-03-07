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В Омске открыли кафе с поминутной оплатой

За нахождение в заведении после первого часа придется заплатить 5 рублей за каждую минуту.

Источник: Комсомольская правда

В Омске открылось котокафе с включенными в стоимость посещения напитками. Заведение находится на проспекте Карла Маркса, 67.

Посетители кафе могут провести время с шестью пушистиками, которых взяли из приюта. Все животные прошли обработку, кастрацию и вакцинацию.

Вход в заведение по будним дням обойдется омичам в 450 рублей за взрослого и 350 рублей за ребенка. По выходным 500 и 400 рублей соответственно. Стоит отметить, что это стоимость за час, за каждую последующую минуту посетитель с посетителя будут брать еще 5 рублей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске продают часть здания Омского горсовета.