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В Ростове провели торжественный прием в преддверии Международного женского дня

Врио главы Ростовской области вручил награды на торжественном приеме в честь 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

В музыкальном театре Ростова-на-Дону состоялось торжественное собрание, посвященное 8 марта. На мероприятии выступил врио губернатора Юрий Слюсарь. Донской глава поздравил жительниц Дона с наступающим праздником, а также вручил награды и поощрения.

Наградами были отмечены работники различных отраслей, ветераны труда, успешные руководители, педагоги, общественные деятели и военнослужащие — женщины, которые внесли значительный вклад в развитие региона.

Особое внимание глава области уделил женщинам, служащим в Вооруженных силах России, участвующим в специальной операции, а также женам и матерям участников СВО.

— Низкий поклон всем матерям и женам, сестрам, дочерям, подругам — всем, кто ждет героев с фронта, верит в Победу и вносит свой неоценимый вклад в ее достижение. Ваша любовь, забота и молитвы поддерживают ребят, дают им силы в нелегкой борьбе с противником, — сказал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора пожелал женщинам здоровья, благополучия и успехов. Поздравления также озвучили представитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимира Устинова и спикер донского парламента Александр Ищенко. Завершилось мероприятие праздничным концертом.