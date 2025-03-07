В Ростове провели торжественный прием в преддверии Международного женского дня

— Низкий поклон всем матерям и женам, сестрам, дочерям, подругам — всем, кто ждет героев с фронта, верит в Победу и вносит свой неоценимый вклад в ее достижение. Ваша любовь, забота и молитвы поддерживают ребят, дают им силы в нелегкой борьбе с противником, — сказал Юрий Слюсарь.