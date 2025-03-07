Виртуальный «Подорожник» заработал в петербургском транспорте

Там же можно просматривать историю платежей и поездок, построить детальный маршрут из одной точки мегаполиса в другую. Тестирование виртуального «Подорожника» велось с 2024 года, в нем поучаствовали 25 тыс. человек. Скачать приложение можно в магазинах App Store, Google Play и RuStore.