«В связи с угрозой безопасности». Популярный трамвайный маршрут временно отменяется в Минске

В Минске временный запрет на движение трамваев вводится от улицы Красной до диспетчерской станции «Озеро», передает БелТА.
В частности, Мингорисполком принял решение (№ 798 от 27 февраля 2025-го) об изменении организации дорожного движения в городе Минске.
В документе сказано, что временный запрет на движение трамваев на популярном маршруте вводится из-за существования угрозы безопасности.
— В связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан, — сказано в документе.
В итоге временно запретят движение трамваев от улицы Красной до диспетчерской станции «Озеро». Запрет будет действовать с 00.30 часов субботы, 15 марта, до 05.00 утра 1 мая.
Также сезон проката электросамокатов стартует в Минске с 15 марта.
Еще мы писали про пожары в деревнях и лесах Беларуси 6 марта 2025: что произошло, что известно, гибель лесничего, теплая сухая погода сохранится.