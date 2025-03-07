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«В связи с угрозой безопасности». Популярный трамвайный маршрут временно отменяется в Минске

В Минске временный запрет вводится на движение трамваев на популярном маршруте.

Источник: Комсомольская правда

В Минске временный запрет на движение трамваев вводится от улицы Красной до диспетчерской станции «Озеро», передает БелТА.

В частности, Мингорисполком принял решение (№ 798 от 27 февраля 2025-го) об изменении организации дорожного движения в городе Минске.

В документе сказано, что временный запрет на движение трамваев на популярном маршруте вводится из-за существования угрозы безопасности.

— В связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан, — сказано в документе.

В итоге временно запретят движение трамваев от улицы Красной до диспетчерской станции «Озеро». Запрет будет действовать с 00.30 часов субботы, 15 марта, до 05.00 утра 1 мая.

Также сезон проката электросамокатов стартует в Минске с 15 марта.

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