Ответы на кроссворд от 8 марта 2025: интересные факты про Международный женский день

По горизонтали:
1. Математик
Софья Ковалевская, российский математик и механик, стала первой в мире женщиной, удостоенной звания профессора математики. Ее выдающиеся работы в области теории вращения твердого тела получили высокую оценку и были отмечены премией Парижской академии. Несмотря на мировое признание и должность профессора Стокгольмского университета, российская наука оценила ее вклад лишь незадолго до смерти, избрав членом-корреспондентом Петербургской академии наук.
2. Кюри
Мария Склодовская-Кюри, польская и французская ученая-экспериментатор и педагог, стала первой женщиной — преподавателем Сорбонны и дважды лауреатом Нобелевской премии (по химии и физике). Ее открытия в области радиации, включая открытие радия и полония совместно с мужем, совершили прорыв в науке и медицине. Мария Склодовская-Кюри также принимала участие в создании институтов Кюри в Париже и Варшаве.
3. Правда
В 1913 году в России впервые отметили Международный женский день. Газета «Правда» сыграла ключевую роль в подготовке к этому событию. Она публиковала материалы, объясняющие суть праздника, призывала к организации лекций и докладов о положении женщин-работниц, и собирала информацию о различных отраслях производства с целью подготовки специального выпуска, посвященного этому дню.
4. Ламарр
Хеди Ламарр, талантливая актриса австрийского и американского кино, оставила след не только на экране, но и в мире науки. В 1942 году вместе с Джорджем Антейлом она запатентовала систему «прыгающих частот» — технологию, позволяющую дистанционно управлять торпедами. Ее изобретение, недооцененное в свое время, сегодня является основой для беспроводной связи, используемой в мобильных телефонах, Wi-Fi и GPS.
5. Чума
Зинаида Ермольева, советский врач-бактериолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки РСФСР, вошла в историю как создательница первой живой вакцины против чумы. Она не только разработала, но и лично испытала вакцину на себе. Этот эпизод из ее жизни вдохновил Петра Жаткина и Германа Вечору на создание пьесы «Сильнее смерти».
По вертикали:
1. Монополия
Элизабет Мэги, обеспокоенная ростом социального неравенства и экономическими проблемами, в 1903 году создала «Игру землевладельцев» — прототип будущей «Монополии». Она стремилась показать негативное влияние земельной ренты и пропагандировать идею единого земельного налога. Несмотря на то, что Parker Brothers сочли игру слишком сложной и политизированной, она нашла своих поклонников среди квакеров, студентов-экономистов и левых интеллектуалов, а профессор университета Пенсильвании Скотт Ниэринг даже включил ее в свой курс экономики.
2. Кевлар
Стефани Кволек, ученая-исследовательница, получившая 17 патентов, прославилась благодаря своему изобретению — кевлару, созданному в 1964 году во время работы в DuPont. В условиях ожидаемого нефтяного кризиса ее группа искала легкую и прочную замену для шин. Результатом стал кевлар — волокно, обладающее превосходной прочностью по сравнению с нейлоном. К 1971 году был создан современный кевлар.
3. Ада
Ада Лавлейс, дочь знаменитого поэта Байрона, хотя и не знала отца, унаследовала его выдающиеся способности. Она прославилась благодаря работе над аналитической машиной Чарльза Бэббиджа, для которой создала первую в мире программу. Именно Лавлейс ввела термины «цикл» и «рабочая ячейка», тем самым закрепив за собой звание первого программиста в истории.
4. Права
Международный женский день приобрел свой международный статус на Второй международной конференции социалисток, которая состоялась в Копенгагене в августе 1910 года. На этой конференции русских социалисток представляла Александра Коллонтай. По результатам работы конференции была принята резолюция об организации Международного женского дня. Главной целью праздника была заявлена пропаганда всеобщего избирательного права для женщин, независимо от имущественного положения, уплаты налогов и уровня образования. Эта резолюция была предложена Кларой Цеткин, Кейт Дункер и другими. До 1914 года этот день отмечался в разных странах в разные дни марта.
5. Клико
Барба-Николь Клико-Понсарден, более известная как вдова Клико, после смерти мужа сосредоточилась на производстве шампанского. В 1816 году она внедрила метод ремюажа, используя изобретенную ею стойку для бутылок. Эта технология позволила избавиться от дрожжевого осадка, значительно улучшив прозрачность и вкус шампанского.
Интересные факты о Международном женском дне:
Февраль 1917 года стал переломным моментом для Международного женского дня, поскольку 23 февраля (8 марта) совпало с началом Февральской революции. Петроградские большевики воспользовались этим, чтобы организовать митинги и собрания, направленные против войны, дороговизны и тяжелых условий труда работниц. Протесты, начавшиеся на Выборгской стороне, стихийно переросли в забастовки и революционные демонстрации. В этот день более 128 тысяч рабочих приняли участие в забастовках, и колонны демонстрантов с рабочих окраин прорвались к центру города, выйдя на Невский проспект с требованиями женского равноправия и хлеба.
Решение отмечать Международный женский день 8 марта было принято в 1921 году на II Международной конференции коммунисток. После предложения болгарской делегации о единой дате празднования, представительница РСФСР Николаева предложила закрепить именно 8 марта в знак памяти о роли женщин Петрограда в Февральской революции 1917 года, приведшей к свержению царской власти.
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