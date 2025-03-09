Ответы на кроссворд от 8 марта 2025: интересные факты про Международный женский день

4. Права

Международный женский день приобрел свой международный статус на Второй международной конференции социалисток, которая состоялась в Копенгагене в августе 1910 года. На этой конференции русских социалисток представляла Александра Коллонтай. По результатам работы конференции была принята резолюция об организации Международного женского дня. Главной целью праздника была заявлена пропаганда всеобщего избирательного права для женщин, независимо от имущественного положения, уплаты налогов и уровня образования. Эта резолюция была предложена Кларой Цеткин, Кейт Дункер и другими. До 1914 года этот день отмечался в разных странах в разные дни марта.