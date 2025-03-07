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В Самаре создадут эко-парк с сохранением зеленой зоны

Парк имени 60-летия Советской власти в Самаре хотят благоустроить.

Источник: администрация Самары

В Самаре может появиться эко-парк. Его хотят создать в парке имени 60-летия Советской власти. Доработанный дизайн-проект этого пространства обсудила инициативная группа, рассказали в мэрии.

— Проект сохранение существующей зеленой территории, минимальное вмешательство в планировку и экологию, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

В парке предложили создать систему видеонаблюдения, улучшить освещение. С некоторых участков предстоит вывезти мусор и поваленные деревья. В эко-парке отремонтируют пешеходные дорожки, установят туалет и информационные стенды.