В Самаре создадут эко-парк с сохранением зеленой зоны

В Самаре может появиться эко-парк. Его хотят создать в парке имени 60-летия Советской власти. Доработанный дизайн-проект этого пространства обсудила инициативная группа, рассказали в мэрии.
— Проект сохранение существующей зеленой территории, минимальное вмешательство в планировку и экологию, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.
В парке предложили создать систему видеонаблюдения, улучшить освещение. С некоторых участков предстоит вывезти мусор и поваленные деревья. В эко-парке отремонтируют пешеходные дорожки, установят туалет и информационные стенды.