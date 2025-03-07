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В Кремле рассказали о встрече Путина с матерями и вдовами участников СВО

Песков: Путину важно из первых рук узнавать о проблемах бойцов СВО и их семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину важно из первых рук получать информацию о проблемах участников СВО и их семей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для президента, конечно, прямое общение необходимо, наверное, в первую очередь для того, чтобы из первых рук получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать для наших героев, для семей наших героев», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил слова Путина во время прошедшей встречи о том, что в реальной жизни могут быть житейские проблемы, которые, с одной стороны, можно легко решить, но, с другой стороны, невозможно заранее представить себе, что они могут возникнуть.

«Президент вникает во все эти проблемы и сразу оперативно дает необходимые поручения», — заключил Песков.