В Москве женщинам подарят цветы к 8 Марта в метро, на парковках и вокзалах

«Завтра мы будем поздравлять жительниц столицы с Международным женским днем! Впервые 8 Марта горожанок будут радовать детские персонажи Московского транспорта — Метроша и Электробусик. Они подготовили много приятных сюрпризов и улыбок для всех женщин на Южном речном вокзале и станции метро “Площадь Революции”», — сказал собеседник агентства.