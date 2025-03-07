В Москве женщинам подарят цветы к 8 Марта в метро, на парковках и вокзалах

«Завтра мы будем поздравлять жительниц столицы с Международным женским днем! Впервые 8 Марта горожанок будут радовать детские персонажи Московского транспорта — Метроша и Электробусик. Они подготовили много приятных сюрпризов и улыбок для всех женщин на Южном речном вокзале и станции метро “Площадь Революции”», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к поздравлениям присоединятся сотрудники 15 стоек «Живое общение» (на станциях метро «Дмитровская», «Савеловская», «Хорошевская», «ЦСКА», «Белорусская», «Пушкинская», «Чкаловская», «Курская», «Китай-город», «Арбатская», «Площадь Революции», «Киевская», «Александровский сад», «Парк культуры», «Павелецкая»), инспекторы МАДИ, контролеры и работники спецстоянок «Московского паркинга», волонтеры акции «Вам, любимые» и работники «Аэроэкспресса».
Так, цветы будут дарить на автовокзалах Москвы, Северном и Южном речных вокзалах, уличных парковках и спецстоянках, по маршрутам патрулирования улиц инспекторами МАДИ, на электробусном маршруте М6, а также в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах Домодедово, Шереметьево, на Белорусском и Павелецком вокзалах.