А Казань, Москва, Челябинск? Почему Ротенберг назвал Питер — хоккейной столицей России

До 2023 года именно в столице Татарстана располагался самый титулованный клуб России в КХЛ по количеству завоеванных Кубков Гагарина. На момент последнего финала против ЦСКА «Ак Барс» до этого трижды становился триумфатором плей-офф. Однако два года назад, в конце апреля, удача обернулась «армейцам» в седьмом матче финала и позволила завоевать команде третий Кубок Гагарина. Впрочем, в минувшем сезоне магнитогорский «Металлург» также завоевал третий для себя главный трофей в КХЛ.