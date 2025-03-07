В магазинах Свердловской области скоро появятся киргизские овощи и фрукты

На прилавках магазинов Свердловской области скоро появятся киргизские овощи и фрукты. Киргизскую республику посетили представители уральских торговых сетей, а также двадцать компаний-импортеров, чтобы заключить договоры на поставку овощей и фруктов в регион. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Предварительно была заключена сделка на поставку тыквы, моркови, консервированных и свежих томатов, лука, кукурузы в початках, моркови, а также клубники и яблок.
— Благодаря природным условиям и традициям органического земледелия Киргизия известна экологически чистыми овощами и фруктами. Свердловские компании, участвующие в визите в Бишкек, уже много лет работают с импортом товаров, — поделился заместитель губернатора области Василий Козлов.
По его словам, участие Киргизии в Евразийском экономическом союзе позволяет импортировать продукцию, исключая прохождение таможенных процедур.