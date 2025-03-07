В магазинах Свердловской области скоро появятся киргизские овощи и фрукты

На прилавках магазинов Свердловской области скоро появятся киргизские овощи и фрукты. Киргизскую республику посетили представители уральских торговых сетей, а также двадцать компаний-импортеров, чтобы заключить договоры на поставку овощей и фруктов в регион. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.