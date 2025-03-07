Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В магазинах Свердловской области скоро появятся киргизские овощи и фрукты

Фрукты и овощи из Киргизии скоро начнут продавать в магазинах Среднего Урала.

Источник: Комсомольская правда

На прилавках магазинов Свердловской области скоро появятся киргизские овощи и фрукты. Киргизскую республику посетили представители уральских торговых сетей, а также двадцать компаний-импортеров, чтобы заключить договоры на поставку овощей и фруктов в регион. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Предварительно была заключена сделка на поставку тыквы, моркови, консервированных и свежих томатов, лука, кукурузы в початках, моркови, а также клубники и яблок.

— Благодаря природным условиям и традициям органического земледелия Киргизия известна экологически чистыми овощами и фруктами. Свердловские компании, участвующие в визите в Бишкек, уже много лет работают с импортом товаров, — поделился заместитель губернатора области Василий Козлов.

По его словам, участие Киргизии в Евразийском экономическом союзе позволяет импортировать продукцию, исключая прохождение таможенных процедур.