В Ростовской области рекомендовали помиловать трех осужденных женщин

— К помилованию представлены женщины, осужденные без реального лишения свободы. Ранее их признали виновными в хищении средств госучреждений. Ущерб они полностью погасили, а также помогали расследованию. Характеризуются положительно, не были судимы, двое — многодетные матери, — рассказал Михаил Корнеев.