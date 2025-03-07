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В Ростовской области рекомендовали помиловать трех осужденных женщин

Трех осужденных женщин рекомендовали освободить от наказания в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области комиссия по вопросам помилования рекомендовала освободить от наказания трех женщин. Всего рассмотрели 11 обращений от осужденных. Об этом сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

— К помилованию представлены женщины, осужденные без реального лишения свободы. Ранее их признали виновными в хищении средств госучреждений. Ущерб они полностью погасили, а также помогали расследованию. Характеризуются положительно, не были судимы, двое — многодетные матери, — рассказал Михаил Корнеев.

Все 11 ходатайств, четыре от мужчин и семь от женщин, передадут сначала врио губернатора региона Юрию Слюсарю, а потом президенту России Владимиру Путину. Глава государства примет окончательное решение относительно помилования осужденных.

Добавим, заседание региональной комиссии стало вторым в этом году. В январе 2025 года на Дону рекомендовали помиловать одного человека.