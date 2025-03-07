Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда «Защитники Отечества»

Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин.