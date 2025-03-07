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Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда «Защитники Отечества»

Песков назвал участниц встречи с Путиным в фонде «Защитники Отечества» героями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями женщин, принявших участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Такие встречи нужны как, собственно, дань уважения нашим героям. Все эти женщины тоже герои», — сказал Песков журналистам.