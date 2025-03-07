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Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра «Защитники Отечества»

После посещения Путиным центра «Защитники Отечества» оформят перечень поручений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Администрация президента России работает над перечнем поручений по итогам посещения главы государства центра «Защитники Отечества», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вчера, вы знаете, в канун 8 марта, Международного женского дня, президент в московском центре “Защитники Отечества” побеседовал с женщинами, там были и участницы специальной военной операции, и вдовы погибших героев, которые посвятили себя служению этому центру… Была очень содержательная, конкретная беседа, много конкретных вопросов было затронуто, и администрация сейчас оформит перечень поручений президента. В сжатые сроки такой перечень будет подготовлен и, естественно, будет реализован», — сказал Песков журналистам.