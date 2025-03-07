Песков рассказал об итогах посещения Путиным центра «Защитники Отечества»

«Вчера, вы знаете, в канун 8 марта, Международного женского дня, президент в московском центре “Защитники Отечества” побеседовал с женщинами, там были и участницы специальной военной операции, и вдовы погибших героев, которые посвятили себя служению этому центру… Была очень содержательная, конкретная беседа, много конкретных вопросов было затронуто, и администрация сейчас оформит перечень поручений президента. В сжатые сроки такой перечень будет подготовлен и, естественно, будет реализован», — сказал Песков журналистам.