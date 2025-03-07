Цветение лаванды в Крыму ожидается в обычные сроки

В эфире «Радио Крым» владелец агрофирмы и руководитель Научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин поделился своим мнением о том, как холода могли сказаться на цветении лаванды на полуострове.
По словам руководителя агрофирмы, зима была не слишком суровой, и есть все основания ожидать, что цветение в этом году начнется в обычные для региона сроки.
«Пока по признакам мы надеемся, что год будет среднестатистический по срокам цветения, по срокам плодоношения — на это есть большие надежды», — отметил Мишин.
Кроме того, по его словам, стоимость посещения лавандовых полей в 2025 году останется на уровне прошлого года, и повышение цен не ожидается.