В Ташкенте учитель преследовал несовершеннолетнюю девочку, заявляя, что хочет на ней жениться. Его всего лишь отправили под арест на пять суток

На суде он объяснил свои действия тем, что испытывает любовные чувства к бывшей ученице, собирался жениться на ней и даже отправлял сватов в её дом. Однако стоит отметить, что на момент инцидента девушка была несовершеннолетней, и её интересы в суде представляла мать.