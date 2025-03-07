В Ташкенте учитель преследовал несовершеннолетнюю девочку, заявляя, что хочет на ней жениться. Его всего лишь отправили под арест на пять суток

Как всё произошло?
23 января утром 31-летний мужчина увидел на улице свою бывшую ученицу, которая шла с другом. Это вызвало у него вспышку ярости — он преградил несовершеннолетней дорогу, начал оскорблять, выбросил её телефон, а затем заставил сесть в машину.
На суде он объяснил свои действия тем, что испытывает любовные чувства к бывшей ученице, собирался жениться на ней и даже отправлял сватов в её дом. Однако стоит отметить, что на момент инцидента девушка была несовершеннолетней, и её интересы в суде представляла мать.
Мать потерпевшей подтвердила, что это не первый случай — учитель давно преследовал её дочь и не оставлял её в покое. Она настаивала на строгом наказании, поскольку мужчина представлял угрозу для её ребёнка.
Что решил суд?
Несмотря на все обстоятельства дела, суд не нашёл оснований для привлечения мужчины к ответственности по статье 41−1 КоАО (сексуальное домогательство). Вместо этого его признали виновным по более мягким статьям: 61−2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) — за выброшенный телефон 183 (мелкое хулиганство) — за оскорбления и угрозы.
5 марта суд признал его виновным и назначил 5 суток административного ареста.
Учитель, который может вернуться в школу
На момент судебного заседания мужчина продолжал работать учителем. И это ещё один тревожный момент: поскольку его действия квалифицировали как административное правонарушение, это не влечёт за собой отстранение от должности.
Если бы его действия рассматривались в рамках уголовного законодательства, он мог бы быть навсегда лишён права заниматься педагогической деятельностью. Но поскольку его судили по административной статье, после отбытия ареста он теоретически может вернуться в школу и продолжать преподавать.
Куда ведёт такая «мягкость»?
Этот случай вызывает серьёзные вопросы к системе правосудия. Мужчина силой посадил несовершеннолетнюю девушку, преследовал её, унижал и угрожал, но в глазах закона это оказалось лишь разбитым телефоном и хулиганством.
Если педагоги, которые позволяют себе домогательства и агрессию, получают только пять дней наказания, то какой сигнал это даёт другим? Сколько ещё таких историй останется без должного наказания?
Если мы не начнём жёстко пресекать такие преступления, то завтра любой другой «влюблённый учитель» снова решит, что имеет право на ученицу. И уже никто не сможет его остановить.