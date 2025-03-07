«Горят деревни, леса, болота, поля». МЧС и Минлесхоз предупредили о ситуации с пожарами в Беларуси 7 марта

В ведомстве, оценивая обстановку в стране, пояснили, что горят леса, болота и поля. Только в лесном фонде Минлесхоза за прошедшие сутки было зафиксировано 36 пожаров. Лесные пожары разгорелись во всех областях страны кроме Витебщины. Самая сложная обстановка — на Брестчине, где за день и ночь гослесохране пришлось выезжать на лесные пожары 20 раз.