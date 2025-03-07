«Горят деревни, леса, болота, поля». МЧС и Минлесхоз предупредили о ситуации с пожарами в Беларуси 7 марта

В Министерстве лесного хозяйства проводят срочное совещание из-за пожароопасной обстановки в Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что случились серьезные пожары в деревнях и лесах Беларуси 6 марта 2025: что произошло, что известно, гибель лесничего, теплая сухая погода сохранится.
В Минлесхозе реагируют на опасную ситуацию. Так, министр лесного хозяйства Александр Кулик сказал максимально организоваться в министерстве и на местах.
— Дежурства на ближайших выходных должны осуществлять наиболее опытные сотрудники. А трактора должны по-максимуму работать на опашке хвойных насаждений, — поручил он.
В Минлесхозе призвали белорусов воздержаться от разведения огня на природе в эти выходные. Также первый замглавы Минлесхоза Александр Драгун сообщил, что гослесохрана переводится на усиленный режим работы из-за пожаров.
В ведомстве, оценивая обстановку в стране, пояснили, что горят леса, болота и поля. Только в лесном фонде Минлесхоза за прошедшие сутки было зафиксировано 36 пожаров. Лесные пожары разгорелись во всех областях страны кроме Витебщины. Самая сложная обстановка — на Брестчине, где за день и ночь гослесохране пришлось выезжать на лесные пожары 20 раз.
В свою очередь и в МЧС сообщили о пожарах, произошедших из-за палов сухой растительности. Например, горели жилые дома и постройки в деревне Гиров Речицкого района. Также горение сухой растительности привело к сильному возгоранию в городском поселке Озаричи Калинковичского района. Огонь уничтожил два жилых дома и повредил еще один, сгорели сразу одиннадцать хозяйственных построек.
Еще Минсельхозпрод поднял цены на мясо и молочную продукцию для экспорта.