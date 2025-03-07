В Башкирии учителя спалили за просмотром роликов для взрослых прямо во время урока

В башкирском селе Ташкиново в пригороде Нефтекамска разгорелся школьный скандал — учителя физики и технологий спалили за просмотром роликов крайне откровенного характера. Рассказываем подробности.
Все случилось накануне, 6 марта. Учитель провел семиклассникам часть урока с использованием проектора — он транслировал на доску презентацию по теме занятия. Потом педагог раздал детям задания и сразу же полез смотреть ролики для взрослых, но только вот не учел, что проектор продолжает показывать картинку на доске. В итоге «клубничку» увидели все дети в классе. Один из школьников достал телефон и заснял происходящее, а потом — выложил в сеть.
Видео почти сразу всплыло в сети, а позже разлетелось по СМИ и вышло на федеральный уровень. Теперь о провале учителя знает едва ли не вся страна.
На физика тем временем пожаловались родители. В школе идет служебная проверка. В руководстве признаются, что педагог проработал там 40 лет, и никаких проблем с ним никогда не было. Отстранять мужчину пока не стали — его судьбу решат на собрании с родителями.
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