В Башкирии учителя спалили за просмотром роликов для взрослых прямо во время урока

Все случилось накануне, 6 марта. Учитель провел семиклассникам часть урока с использованием проектора — он транслировал на доску презентацию по теме занятия. Потом педагог раздал детям задания и сразу же полез смотреть ролики для взрослых, но только вот не учел, что проектор продолжает показывать картинку на доске. В итоге «клубничку» увидели все дети в классе. Один из школьников достал телефон и заснял происходящее, а потом — выложил в сеть.