Режиссером концерта к 80-летию Победы в Омске выступит Николай Ярошенко

В Омске к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет ряд праздничных мероприятий. Режиссером-постановщиком концерта, который пройдет на Соборной площади выступит доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности МГИК Николай Ярошенко.