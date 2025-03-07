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Режиссером концерта к 80-летию Победы в Омске выступит Николай Ярошенко

Праздничные мероприятия будут проходить также во дворах домов ветеранов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет ряд праздничных мероприятий. Режиссером-постановщиком концерта, который пройдет на Соборной площади выступит доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности МГИК Николай Ярошенко.

Как сообщил зампреда правительства Омской области Иван Колесник, Николай Ярошенко подошел со всей ответственностью к подготовке концерта.

«Сегодня он представил концепцию концерта, обсудили сценарий, обозначили ключевые моменты», — рассказал чиновник в Telegram-канале.

Ранее «КП Омск» сообщала, что мэрия утвердила концепцию праздничного оформления к 80-летию Победы.