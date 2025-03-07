Режиссером концерта к 80-летию Победы в Омске выступит Николай Ярошенко

В Омске к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет ряд праздничных мероприятий. Режиссером-постановщиком концерта, который пройдет на Соборной площади выступит доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности МГИК Николай Ярошенко.
Как сообщил зампреда правительства Омской области Иван Колесник, Николай Ярошенко подошел со всей ответственностью к подготовке концерта.
«Сегодня он представил концепцию концерта, обсудили сценарий, обозначили ключевые моменты», — рассказал чиновник в Telegram-канале.
Ранее «КП Омск» сообщала, что мэрия утвердила концепцию праздничного оформления к 80-летию Победы.