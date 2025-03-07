Челябинская телебашня включит тематическую подсветку 8 марта

С 19:15 до 00:00 на медиафасаде башни засияет праздничная подсветка с цветочными композициями, символизирующими весну и красоту, и надписью «Поздравляем с 8 Марта».
В России «женский день» в первый раз состоялся 2 марта в 1913 году, случилось это в Петербурге, а в 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).
Восьмого марта 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день был объявлен официальным выходным. Советский Союз на протяжении долгого времени оставался единственной европейской страной, где 8 марта считался официальным государственным праздником. С середины 1980-х постепенно началась деполитизация Женского дня и уже к 90-м годам борьба за равноправие вовсе ушла на второй план. Праздник стал праздником весны, красоты и всех женщин.