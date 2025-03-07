Челябинская телебашня включит тематическую подсветку 8 марта

Восьмого марта 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день был объявлен официальным выходным. Советский Союз на протяжении долгого времени оставался единственной европейской страной, где 8 марта считался официальным государственным праздником. С середины 1980-х постепенно началась деполитизация Женского дня и уже к 90-м годам борьба за равноправие вовсе ушла на второй план. Праздник стал праздником весны, красоты и всех женщин.