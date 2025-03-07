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В Перми пройдет новый кинофестиваль ПРОМетей

Он будет посвящен индустриальному кино.

Источник: Комсомольская правда

7 марта на сессии «Кино и недра. В поисках героя нового времени» Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске, официально сообщили о проведении в Перми в январе 2026 года нового кинофестиваля.

— Это будет фестиваль индустриального кино, который будет называться ПРОМетей, — рассказали в Пермской кинокомиссии.

Продюсерами фестиваля выступят директор Пермской кинокомиссии Алена Семерикова и директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев.

— Огненное название новому кинофестивалю придумала нейросеть, — сообщили на Свердловской киностудии.