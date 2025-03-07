В Перми пройдет новый кинофестиваль ПРОМетей

7 марта на сессии «Кино и недра. В поисках героя нового времени» Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске, официально сообщили о проведении в Перми в январе 2026 года нового кинофестиваля.