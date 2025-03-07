В Ростовской области женщины стали позже выходить замуж

Портрет современной жительницы Ростовской области составили в преддверии 8 марта. Интересные факты на первом женском форуме юга России озвучила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.
Оказалось, что средний возраст жительницы Дона — 44 года. К слову, это на 18 лет больше, чем сто лет назад. Специалисты считают, что увеличение возраста связано с ростом продолжительности жизни.
Также выяснилось, что чаще всего представительницы прекрасного пола сейчас вступают в брак в 20−29 лет (отметим, ранее этот показатель составлял 20−24 года).
При этом женщины могут быть мамами в совершенно разные моменты своей жизни, репродуктивный возраст длится примерно с 15 до 49 лет. Родить могут 44% от общего числа женщин, это близко к средним цифрам по стране.
Более четверти имеют высшее образование, 39% — среднее профессиональное. Больше всего женщин в сферах здравоохранения, социальных услуг и образования. В коммерческих и бюджетных организациях наблюдается гендерный паритет, хотя на руководящих должностях мужчин все же больше.
Всего в Ростовской области живут 2,2 млн женщин, это 53,4% от общего числа населения. Традиционно в возрасте до 30 лет женщин меньше, чем мужчин. Потом ситуация меняется.