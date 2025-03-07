В преддверии 8 Марта на маршруты в Крыму вышли тематические троллейбусы

«Дорогие женщины! Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта! Пусть жизнь подарит только приятные сюрпризы и яркие неожиданности, чтобы каждый новый день был радостным и счастливым», — поздравил женщин генеральный директор «Крымтроллейбус» Олег Билычук.