В преддверии 8 Марта на маршруты в Крыму вышли тематические троллейбусы

В преддверии Международного женского дня на улицах Симферополя, Алушты, Ялты и Керчи появились украшенные к празднику троллейбусы.
7 марта на маршрут вышли четыре троллейбуса с оригинальным дизайном, которые были посвящены Международному женскому дню. В праздничном транспорте пассажирам также будут дарить сувениры.
«Дорогие женщины! Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта! Пусть жизнь подарит только приятные сюрпризы и яркие неожиданности, чтобы каждый новый день был радостным и счастливым», — поздравил женщин генеральный директор «Крымтроллейбус» Олег Билычук.