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В преддверии 8 Марта на маршруты в Крыму вышли тематические троллейбусы

Троллейбусы вышли на маршруты в Симферополе, Алуште, Ялте и Керчи.

Источник: Минтранс Крыма/Tg

В преддверии Международного женского дня на улицах Симферополя, Алушты, Ялты и Керчи появились украшенные к празднику троллейбусы.

7 марта на маршрут вышли четыре троллейбуса с оригинальным дизайном, которые были посвящены Международному женскому дню. В праздничном транспорте пассажирам также будут дарить сувениры.

«Дорогие женщины! Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта! Пусть жизнь подарит только приятные сюрпризы и яркие неожиданности, чтобы каждый новый день был радостным и счастливым», — поздравил женщин генеральный директор «Крымтроллейбус» Олег Билычук.