Смотревшего порно на уроке учителя проверит прокуратура Башкирии

В маленьком селе Ташкиново, что под Нефтекамском, разгорается скандал. Накануне, 6 марта, учитель физики вывел на экран порно, которое он смотрел прямо на уроке. Свидетелями откровенных сцен стали семиклассники, успевшие заснять произошедшее на камеры своих телефонов.
По факту случившегося прокуратура Башкирии инициировала проверку. Ведомство намерено выяснить, как такое могло быть допущено в стенах школы.
— Прокуратура даст оценку соответствия педагога и его квалификации предъявляемым требованиям, а также действиям должностных лиц школы на предмет принятия мер по ограничению доступа к информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, — прокомментировали случившееся в надзорном органе.
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