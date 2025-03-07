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В Минздраве рассказали о планах развития сотрудничества по медицине с ОАЭ

Минздрав: Россия планирует развивать сотрудничество в области медицины с ОАЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия планирует развивать сотрудничество в области медицины с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

В Москве прошла встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с заместителем руководителя департамента здравоохранения Абу-Даби доктором Нурой Аль-Гайти, российская и эмиратская стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения, пояснили в пресс-службе.

«В ходе переговоров министром здравоохранения РФ были затронуты приоритетные направления сотрудничества, в развитии которых заинтересованы Россия и ОАЭ. Среди них — профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний, производство лекарственных препаратов, внедрение новых медицинских технологий, медицинский туризм», — говорится в сообщении.

Мурашко в ходе встречи отметил, что сотрудничество может быть взаимовыгодным и результативным. В частности, он напомнил коллегам о реализации эффективных мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, когда ОАЭ активно осуществляли продвижение российской вакцины «Спутник V».

Министр также рассказал о разработке в России инновационных лекарственных препаратов, внедрении новых методов лечения и диагностики, медицинских технологий и цифровых решений, которые в совокупности позволяют повысить продолжительность жизни населения.

В свою очередь, Аль-Гайти подчеркнула, что Абу-Даби рассматривает перспективы укрепления сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения, поскольку приоритеты стран во многом совпадают.