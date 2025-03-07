В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение «Подорожник»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Мобильное приложение «Подорожник» для оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Санкт-Петербурге после тестирования, оно доступно всем пользователям, сообщил городской комитет по транспорту.
«Виртуальный “Подорожник” запущен в публичный доступ. Завершилось тестирование нового мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте, и теперь оно доступно для скачивания всем пользователям», — информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Как отмечается, использование мобильного приложения позволит упростить процесс оплаты для 5 миллионов пассажиров, ежедневно использующих общественный транспорт.
«Одно из главных преимуществ виртуального проездного билета — отсутствие необходимости обращения в кассу или активации билета после его онлайн пополнения, что существенно упрощает для пассажиров процесс оплаты проезда в городском общественном транспорте», — сказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, слова которого приводятся в сообщении.