В Петербурге для оплаты проезда запустили приложение «Подорожник»

«Одно из главных преимуществ виртуального проездного билета — отсутствие необходимости обращения в кассу или активации билета после его онлайн пополнения, что существенно упрощает для пассажиров процесс оплаты проезда в городском общественном транспорте», — сказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, слова которого приводятся в сообщении.