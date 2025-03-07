Суд не стал арестовывать пермского активиста

Господин Юшков подозревается в том, что в августе 2023 года разместил на странице «В контакте» видеозапись, в которой эксперты обнаружили признаки ненависти по признакам национальности к чеченцам и узбекам. Сам господин Юшков авторство записи не отрицает, но не согласен с выводами экспертов и считает, что события преступления вообще не было. Также следователь пояснил, что в отношении господина Юшкова проводится еще несколько проверок, в том числе и по признакам реабилитации нацизма.