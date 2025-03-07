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В Свердловской области нашли незаконную свалку на полгектара

Суд обязал власти Артинского района избавиться от свалки в урочище «Колыбин лог».

Источник: Комсомольская правда

В Артинском районе обнаружили незаконную свалку на полгектара. На земельном участке в карьере, расположенном в урочище «Колыбин лог» на расстоянии полукилометра к югу от села Манчаж, нашли строительный и бытовой мусор, а также твердые отходы. Прокуратура провела проверку.

— Размещение большого количества отходов вблизи населенного пункта в течение длительного времени, отсутствие организованного процесса сбора и вывоза бытовых отходов ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей данной территории и создает опасность причинения вреда окружающей среде, — отметили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура по результатам проверки направила в Артинский районный суд иск с требованием признать незаконным бездействие местных властей — администрации Артинского муниципального округа и Манчажской сельской администрации. Представители ведомства настаивали на том, чтобы администрации организовали ликвидацию несанкционированной свалки отходов.

— Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры, — отметили в региональном надзорном ведомстве.