В Свердловской области нашли незаконную свалку на полгектара

В Артинском районе обнаружили незаконную свалку на полгектара. На земельном участке в карьере, расположенном в урочище «Колыбин лог» на расстоянии полукилометра к югу от села Манчаж, нашли строительный и бытовой мусор, а также твердые отходы. Прокуратура провела проверку.