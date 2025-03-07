Омскстат описал, как выглядит и чем занимается среднестатистическая омичка

По последним данным Омскстата (январь 2025), женское население региона составляет более половины от общего числа жителей — 53,9% (980,2 тыс).
Примечательно, что в Омской области наблюдается существенный дисбаланс в соотношении полов: на каждую тысячу мужчин приходится 1170 женщин. Средний возраст женщин в регионе составляет 43,4 года. В регионе проживает 97 женщин-долгожительниц, перешагнувших столетний рубеж.
Что касается здорового образа жизни, статистика неутешительная. 9,6% женщин придерживаются высокого уровня здорового образа жизни, 65,3% можно отнести к категории «умеренно здоровых» (они частично следят за питанием и физической активностью), 18% женщин занимаются спортом самостоятельно, 11,1% регулярно посещают спортивные секции и фитнес-клубы.
В вопросах правильного питания ситуация менее оптимистична — лишь 11,6% женщин соблюдают рекомендуемую диетологами норму потребления овощей и фруктов (не менее 400 граммов в день).