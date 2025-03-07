В уфимской Деме ограничат движение на дорогах

Так, с 1 по 10 апреля будет ограничена движение на участке от улицы Дагестанская в сторону улицы Исследовательская. С 11 по 20 апреля — с улицы Дагестанская в сторону ул. Мечтателей. «Дублер» поворота с Дагестанской на Мечтателей будет функционировать.