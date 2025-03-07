В уфимской Деме ограничат движение на дорогах

Так, с 1 по 10 апреля будет ограничена движение на участке от улицы Дагестанская в сторону улицы Исследовательская. С 11 по 20 апреля — с улицы Дагестанская в сторону ул. Мечтателей. «Дублер» поворота с Дагестанской на Мечтателей будет функционировать.
В администрации Демского района пояснили, строительство водовода в Дёмском районе — часть масштабной модернизации водоснабжения южной части города в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Она включает в себя строительство 23,4 км новых коммуникаций, пересекающих реки Дему и Белую, железную дорогу и автомагистрали, создание КНС «Дема-Главная», напорного и самотечного коллекторов до КНС «Затон-Восточный», а также реконструкцию городских очистных сооружений.
Проект призван обеспечить централизованным водоснабжением и канализацией перспективные районы застройки от Демы до Затона, дав мощный импульс развитию здесь жилищного строительства.