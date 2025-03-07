Губерниев ответил на претензии Фардиева

В своем Telegram-канале Губерниев написал: «Ой, тут дяденька из федерации лыж Татарстана не будет меня приглашать лыжи комментировать??? Тут, ребята, всякий сверчок должен знать свой шесток и много на себя не брать!!! Дяденька уже начинает нарушать закон о СМИ… Очень смешной дяденька…. И вся страна слышала, как я благодарил прекрасный Татарстан и Казань, дядя, вам еще надо к ЛОРу… .».