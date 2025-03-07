Губерниев ответил на претензии Фардиева

Ранее Фардиев в интервью заявил, что Губерниеву «жалко подавать руку», и пообещал больше не приглашать его на соревнования.
В своем Telegram-канале Губерниев написал: «Ой, тут дяденька из федерации лыж Татарстана не будет меня приглашать лыжи комментировать??? Тут, ребята, всякий сверчок должен знать свой шесток и много на себя не брать!!! Дяденька уже начинает нарушать закон о СМИ… Очень смешной дяденька…. И вся страна слышала, как я благодарил прекрасный Татарстан и Казань, дядя, вам еще надо к ЛОРу… .».
Губерниев работал в Казани на чемпионате России по лыжным гонкам, где неоднократно критиковал судейство и выражал недовольство организацией мероприятия. Теперь он комментирует финал Кубка России по биатлону в Златоусте.
Напомним, лыжницу Кириллову лишили серебра чемпионата России в Казани из-за нарушения.