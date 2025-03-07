Ростовская АЭС представила опыт социального партнерства и поддержки сотрудников

— За цифрами в отчетах всегда стоят люди. Мы стараемся не просто выделять средства, а создавать условия для комфортной жизни и развития наших людей. Важно, чтобы каждый сотрудник АЭС чувствовал себя уверенно, знал, что о нем и его семье заботятся, — отметил директор предприятия Андрей Сальников.