Ростовская АЭС представила опыт социального партнерства и поддержки сотрудников

В Ростове-на-Дону прошел первый региональный женский форум «Женщины Дона — душа региона». Он собрал свыше 450 представительниц общественных организаций, органов власти и бизнеса Дона. В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития предпринимательства, медицины, культуры, туризма и спорта в регионе, а также поддержка семей и создание условий для самореализации.
Ростовскую АЭС на площадке представила Светлана Цыба — советник директора предприятия. Она приняла участие в тематическом блоке «Женщины за здоровое общество и социальное благополучие» и рассказала о программах поддержки молодых специалистов и детей сотрудников, а также о различных возможностях для оздоровления, которые внедряются на атомной станции.
— Для меня большая честь представлять наше предприятие на столь масштабном событии. Главное, что запомнилось — это дух единства женщин из всех уголков области и их стремление сделать мир лучше, — поделилась впечатлениями Светлана Цыба.
Участники форума отметили важность и успешность реализации соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Ростовской области. Это партнерство обеспечивает приток значительных финансовых ресурсов, которые направляются на реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры Волгодонска.
— За цифрами в отчетах всегда стоят люди. Мы стараемся не просто выделять средства, а создавать условия для комфортной жизни и развития наших людей. Важно, чтобы каждый сотрудник АЭС чувствовал себя уверенно, знал, что о нем и его семье заботятся, — отметил директор предприятия Андрей Сальников.
НАША СПРАВКА.
Ростовская АЭС значительно способствует социально-экономическому развитию региона и вносит свой вклад его через налоги, социальные инвестиции и благотворительные инициативы. За последние 5 лет в Волгодонске было реализовано множество благотворительных проектов, на которые атомная станция направила значительные средства. В число приоритетных направлений при этом вошли здравоохранение, образование, культура, спорт и поддержка духовных ценностей.