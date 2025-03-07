Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области

В условиях повышенной готовности районные власти и областные министерства промышленности и ЖКХ должны обеспечить контроль за подачей электричества, газа, воды и тепла в жилые дома. Необходимо иметь резервные источники питания, а также достаточно специалистов для решения аварийных ситуаций.