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Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области

Юрий Слюсарь ввел режим повышенной готовности на территории Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности, он будет действовать до особого приказа о его отмене. Распоряжение об этом подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Ввести с 6 марта 2025 года режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, — говорится в документе.

Отдельно поясняется, что решение было принято «в связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и/или обрушением в зданиях и сооружениях), нарушением условий жизнедеятельности населения».

В условиях повышенной готовности районные власти и областные министерства промышленности и ЖКХ должны обеспечить контроль за подачей электричества, газа, воды и тепла в жилые дома. Необходимо иметь резервные источники питания, а также достаточно специалистов для решения аварийных ситуаций.

Кроме этого, требуется уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации происшествий природного и техногенного характера. Нужно проверить готовность пунктов временного размещения, а также усилить контроль за состоянием окружающей среды.

Отвечать за выполнение мероприятий по предупреждению ЧС будет заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.