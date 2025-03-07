В военном госпитале Ростова прошло мероприятие для медсестер в честь 8 марта

В госпитале Южного военного округа в Ростове-на-Дону прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Организатором торжества выступила депутат Законодательного собрания Ростовской области и заместитель председателя регионального отделения Союза машиностроителей России Лидия Новосельцева.
— В канун весеннего женского праздника мы приехали поздравить медицинских сестёр. Именно они становятся главной опорой и поддержкой для наших защитников, когда те находятся на лечении, вдыхают в них новую жизнь, — рассказала Лидия Новосельцева.
Лидия Новосельцева вручила благодарственные письма, цветы и подарки от Законодательного Собрания Ростовской области. Фото: РРО СоюзМаш.
Она вручила благодарственные письма, цветы и подарки от Законодательного Собрания Ростовской области. Также по приглашению депутата для собравшихся медиков выступил коллектив «Голоса фронта». Бригада артистов-добровольцев уже на протяжении 2,5 лет активно выезжает на передовую и поднимает боевой дух участников СВО. Также перед медицинским персоналом выступил заслуженный артист Черкесской Республики, Гвардии подполковник в запасе Денис Пшеничный.
— Это прекрасно, когда в рабочий напряженный день говорят, что можно ненадолго все бросить и почувствовать себя женщинами. Великолепно! Мы отвлеклись, получили замечательные эмоции, — поделилась эмоциями старшая медсестра хирургического отделения Нина Севостянова, которая работает в госпитале уже 15 лет.
Женский коллектив госпиталя поздравили от лица руководства Антон Лотов, заместитель начальника учреждения по военно-политической работе, получивший ранения на передовой. Он выразил благодарность Лидии Новосельцевой за ее непрерывную материальную и организационную поддержку госпиталя.