В военном госпитале Ростова прошло мероприятие для медсестер в честь 8 марта

— Это прекрасно, когда в рабочий напряженный день говорят, что можно ненадолго все бросить и почувствовать себя женщинами. Великолепно! Мы отвлеклись, получили замечательные эмоции, — поделилась эмоциями старшая медсестра хирургического отделения Нина Севостянова, которая работает в госпитале уже 15 лет.