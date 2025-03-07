Сезон проката электросамокатов открыли в Подмосковье

«В Московской области стартовал сезон кикшеринга — до середины марта прокат электросамокатов будет доступен в 13 городах. Парковочные зоны будут традиционно расположены у автостанций, станций МЦД, метро и в местах притяжения людей», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что к 15 марта арендовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) можно будет в 39 подмосковных городах. Для пользователей будет доступно 50 тыс. электросамокатов и более 2 тыс. электровелосипедов. Операторы обновили парк СИМ, часть из которого будет оборудована индивидуальными укрупненными номерами. Кроме того, теперь устройства оснащены поворотниками и улучшенными характеристиками управления и безопасности.
Как напомнили в пресс-службе, за сезон в 2024 году было зафиксировано почти 20 млн поездок. «Чтобы повысить безопасность пользователей электросамокатов, операторы сервисов кикшеринга активно работают над контролем за соблюдением ПДД и снижению травматизма: ввели технологии определения использования СИМ вдвоем, когнитивный тест, составление рейтинга пользователя, а также селфи идентификацию при подозрении использования СИМ несовершеннолетними», — продчеркнули в ведомстве.
Также отмечается, что в ряде приложений кикшеринг-сервисов работает специальная система, помогающая пользователям соблюдать правила: автоматическое снижение скорости, технология «Антитандем», безопасный маршрутизатор и другие технологии.
В ведомстве напомнили, что для безопасного и комфортного передвижения в ряде городов организованы специальные полосы на тротуарах, а в пешеходных зонах максимальная скорость электросамокатов ограничена до 15 км/ч.