Сезон проката электросамокатов открыли в Подмосковье

В министерстве добавили, что к 15 марта арендовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) можно будет в 39 подмосковных городах. Для пользователей будет доступно 50 тыс. электросамокатов и более 2 тыс. электровелосипедов. Операторы обновили парк СИМ, часть из которого будет оборудована индивидуальными укрупненными номерами. Кроме того, теперь устройства оснащены поворотниками и улучшенными характеристиками управления и безопасности.