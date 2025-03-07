Госинспекторы назвали животных, спровоцировавших больше всего ДТП в Беларуси

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира сообщили, что в Беларуси растет число ДТП с охотничьими животными.
Так, в 2024-м произошло более 3770 аварий (на 11,8% больше, чем в 2023-м) из-за диких зверей на дорогах.
В Госинспекции указали, что чаще всего гибнут косули (2504 случая за 2024-й) и лоси (1020 случаев). Таким образом, косули и лоси чаще все провоцируют дорожные аварии. После них по частоте гибели: благородные олени и кабаны.
А вот ДТП с зубрами, пятнистым оленем, ланями и бобром — единичны в Беларуси. То есть эти животные более осторожны.
— Рост количества ДТП с участием охотничьих животных требует принятия дополнительных мер. В текущем году ожидается дальнейшее увеличение числа таких происшествий, особенно в весенний период, — предупредили в природоохранном ведомстве.
Также МЧС и Минлесхоз предупредили о ситуации с пожарами в Беларуси 7 марта: «Горят деревни, леса, болота, поля».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что случились серьезные пожары в деревнях и лесах Беларуси 6 марта 2025: что произошло, что известно, гибель лесничего, теплая сухая погода сохранится.