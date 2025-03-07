Большинство россиян заявили о равных правах мужчин и женщин, показал опрос

Большинство граждан РФ (66%) уверены, что и у мужчин, и у женщин равные возможности реализации своих прав. При этом 18% опрошенных ответили, что таких возможностей больше у мужчин. Более трети (38%) респондентов считают, что в России женщинам живется тяжелее, они отметили, что женщинам тяжелее, так как они несут больше ответственности за семью и воспитание детей, а также сочетают работу с домашними обязанностями. В то же время 29% участников опроса им возразили и ответили, что представителям обоих полов в РФ живется одинаково.