В Самаре временно перекроют холодную воду 12 и 13 марта

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании сообщили горожанам о проведении ремонтных работ на сетях водоснабжения. Временные отключения пройдут 12 и 13 марта, об этом сообщили в «РКС-Самара».
12 марта ресурсники заменят задвижки и пожарный гидрант. С 20:00 12 марта до 08:00 13 марта на улицах Ташкентской, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 138, 138а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 162а, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 184, 184а, 186а, 188, 190, 192, 194, 196, 196а, 198 и Георгия Димитрова, 3−37, 17, 39а, 65, 67 перекроют холодную воду.
Отключения также пройдут 13 марта на улицах Воронежская, 137, 139, 141, 143, Московское шоссе, 161−173 с 09:30 до 12:15.