На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в села

Ранее в пятницу состоялось повторное совещание по вопросам капитального ремонта и строительства автомобильной дороги «Симферополь-Алушта-Ялта», о чем глава администрации Алушты сообщила в своем Telegram-канале.
«Выполнены все просьбы и заявления местных жителей на выезды и въезды в село Верхняя Кутузовка и от села Виноградное до села Лавровое», — уточнила Огнева.
Кроме дополнительных примыканий для удобства местных жителей в указанных селах появятся остановки.
Ранее Служба автомобильных дорог республики сообщала, что капремонт автомобильной трассы между Алуштой и Ялтой завершат в 2026 году.
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта» выполняется в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
Ремонт, помимо дорожного полотна, должен был включить реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года.