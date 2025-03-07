В Волгограде готова к открытию новая школа с бассейном

Новая школа № 9 построена на ул. Ивановского в Советском районе. Образовательное учреждение, возведенное в рамках национального проекта «Образование», готово принять учащихся 1 сентября 2025 года.
Эту школу давно ждали жители развивающегося микрорайона, ее строительство начали раньше запланированного срока. Ранее в «Комарово» открыли детский сад.
В здании новой школы есть все для учебы и полезного досуга: учебные классы, мастерские, спортивный комплекс, все адаптировано для людей с ограниченными возможностями.
Инфраструктура включает отдельные помещения для начальных классов и старшеклассников, спортивный центр с залами, бассейн, столовую, актовый зал, библиотеку и медицинский блок.
Школа № 9 будет специализироваться на технологическом и естественно-научном профилях в обучении. В образовательном учреждении оборудованы планетарий, центр робототехники, медиацентр, фото- и видеостудии.
Особое внимание планируется уделять развитию молодежных инициатив. Также будут решены вопросы с дорожной и пешеходной инфраструктурой.
Отметим, развитие системы образования является приоритетным направлением в Волгоградской области.
С 2018 года в регионе построено 13 новых школ. В 2025 году была сдана школа № 121 в поселке ГЭС. Еще четыре объекта — в Волгограде и Волжском — по поручению губернатора появятся в регионе в ближайшие годы.
В ближайшие два года по нацпроекту «Молодежь и дети» в регионе приведут в порядок 98 зданий общеобразовательных учреждений.