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В Волгограде готова к открытию новая школа с бассейном

Школу № 9 с планетарием, бассейном и робототехническим центром, рассчитанную на 1200 учеников, откроют в новом учебном году в ЖК «Комарово» Советского района Волгограда. Готовность учреждения к приему детей 7 марта проинспектировали губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко.

Новая школа № 9 построена на ул. Ивановского в Советском районе. Образовательное учреждение, возведенное в рамках национального проекта «Образование», готово принять учащихся 1 сентября 2025 года.

Эту школу давно ждали жители развивающегося микрорайона, ее строительство начали раньше запланированного срока. Ранее в «Комарово» открыли детский сад.

В здании новой школы есть все для учебы и полезного досуга: учебные классы, мастерские, спортивный комплекс, все адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

Инфраструктура включает отдельные помещения для начальных классов и старшеклассников, спортивный центр с залами, бассейн, столовую, актовый зал, библиотеку и медицинский блок.

Школа № 9 будет специализироваться на технологическом и естественно-научном профилях в обучении. В образовательном учреждении оборудованы планетарий, центр робототехники, медиацентр, фото- и видеостудии.

Особое внимание планируется уделять развитию молодежных инициатив. Также будут решены вопросы с дорожной и пешеходной инфраструктурой.

Отметим, развитие системы образования является приоритетным направлением в Волгоградской области.

С 2018 года в регионе построено 13 новых школ. В 2025 году была сдана школа № 121 в поселке ГЭС. Еще четыре объекта — в Волгограде и Волжском — по поручению губернатора появятся в регионе в ближайшие годы.

В ближайшие два года по нацпроекту «Молодежь и дети» в регионе приведут в порядок 98 зданий общеобразовательных учреждений.