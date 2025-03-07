Ледовую переправу на Ольхон могут закрыть через две недели

На льду Байкала продолжают появляться множественные трещины и разломы шириной до двух метров. Причин тому несколько — перепады температур, землетрясения и ветер. На 28 февраля 2025 толщина покрытия составляла от 37 до 87 сантиметров, специалисты продолжают следить за обстановкой. Об этом сообщает начальник Центра ГИМС регионального управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.
Всех волнует вопрос — когда закроют переправу на остров Ольхон. На сегодняшний день говорить об этом рано, так как главную роль играет погода. Как стало известно КП-Иркутск, эксперты прогнозируют, что зимник может прекратить свою работу уже через две недели. Однако пока это лишь предположение.
Важно! В 2025 году произошло достаточно много происшествий на воде. Сибиряки игнорируют правила безопасности и выезжают на неокрепший лед, авто уходит под воду — зафиксировано 15 таких случаев, погибли три человека. Для обеспечения безопасности на Хужире разобрали часть ледяных скульптур. Связано это с тем, что неподалеку появилась трещина.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области заключили 75% контрактов на ремонт мостов и дорог.