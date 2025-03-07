Ледовую переправу на Ольхон могут закрыть через две недели

Всех волнует вопрос — когда закроют переправу на остров Ольхон. На сегодняшний день говорить об этом рано, так как главную роль играет погода. Как стало известно КП-Иркутск, эксперты прогнозируют, что зимник может прекратить свою работу уже через две недели. Однако пока это лишь предположение.