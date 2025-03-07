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Работы в первом затапливаемом парке Новосибирска возобновят летом

Благоустройство первого затапливаемого парка «Каменка» в Новосибирске продолжится летом. Об этом рассказали в администрации города.

Напомним, открытие парка планировалось еще в 2023 году. Однако сроки ввода объекта несколько раз переносили. Сейчас готовность парка составляет 70%. На территории выложены дорожки, установлены лавочки, смонтированы опоры освещения. После корректировки проектной документации будут объявлены торги на поиск нового подрядчика.

По замыслу, на территории парка речные воды не будут ограничивать в период разлития водоема. В этих целях зонирование общественной территории выполнено в соответствии с сезонными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части парка не планируется установка объектов.

Экологичный подход должен положительно сказаться на экосистеме и создать место отдыха без вреда для естественных природных процессов.

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