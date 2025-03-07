Работы в первом затапливаемом парке Новосибирска возобновят летом

Напомним, открытие парка планировалось еще в 2023 году. Однако сроки ввода объекта несколько раз переносили. Сейчас готовность парка составляет 70%. На территории выложены дорожки, установлены лавочки, смонтированы опоры освещения. После корректировки проектной документации будут объявлены торги на поиск нового подрядчика.