Работы в первом затапливаемом парке Новосибирска возобновят летом

Напомним, открытие парка планировалось еще в 2023 году. Однако сроки ввода объекта несколько раз переносили. Сейчас готовность парка составляет 70%. На территории выложены дорожки, установлены лавочки, смонтированы опоры освещения. После корректировки проектной документации будут объявлены торги на поиск нового подрядчика.
По замыслу, на территории парка речные воды не будут ограничивать в период разлития водоема. В этих целях зонирование общественной территории выполнено в соответствии с сезонными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части парка не планируется установка объектов.
Экологичный подход должен положительно сказаться на экосистеме и создать место отдыха без вреда для естественных природных процессов.
Военный городок в Новосибирске растаскивают на кирпичи. К нашему всеобщему стыду, Военный городок разбирают на протяжении многих лет.
Строительство поликлиник в Новосибирске затянулось из-за ключевой ставки. Также к сдерживающим факторам отнесли санкции и рост стоимости стройматериалов.