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Станция метро «Проспект Ветеранов» обрастает мрамором

У станции метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге начал вырисосываться обновленный облик. Там продолжается капитальный ремонт стен.

Стены подземного вестибюля станции «Проспект Ветеранов» облицовывоают мрамором. На сегодняшний день новой облицовкой закрыли почти всю нижнюю половину — где-то больше, где-то меньше, заметил 7 марта корреспондент «Фонтанки».

Работы по ремонту путевых стен на станции начались в декабре 2023 года. Специалисты устраняют протечки грунтовых вод, восстанавливают поврежденный временем железобетон и гидроизоляцию. В феврале, как рассказывала «Фонтанка», на станции оборудовали водоотводы.

Завершить ремонт должны 30 апреля 2025 года.