Станция метро «Проспект Ветеранов» обрастает мрамором

Работы по ремонту путевых стен на станции начались в декабре 2023 года. Специалисты устраняют протечки грунтовых вод, восстанавливают поврежденный временем железобетон и гидроизоляцию. В феврале, как рассказывала «Фонтанка», на станции оборудовали водоотводы.