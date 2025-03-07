Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта

«Я благодарю за эту награду и должна сказать, что мое детство прошло между школой и кружками художественного слова, драмкружком. То есть драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. Это уже коллективизм нашего поколения, к сожалению, постепенно это начало уходить, все эти дворцы пионеров и дома пионеров. И поэтому я очень благодарна вам, Сергей Семенович, за то, что вы вкладываете огромный и сердечный труд в то, чтобы реконструировать, ремонтировать, открывать всё новые и новые культурные центры, которые очень нужны и в которых и взрослые, и дети могут найти что-то интересное для себя. Спасибо вам огромное!» — подчеркнула Марина Неелова.