Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта

«Вручил государственные и городские награды нашим замечательным москвичкам в преддверии 8 Марта. В их числе — педагоги, врачи, журналисты, волонтеры, социальные работники, деятели культуры и спорта. Каждая из вас делает наш город лучше — своим талантом, трудом, заботой о людях», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
В своем приветственном слове на церемонии награждения мэр Москвы отметил, что в этом зале, собрались замечательные педагоги, которые воспитывают будущее поколение Москвы, дают им прекрасные знания, и благодаря их труду московская школа является одной из самых лучших в мире. Здесь находятся почетные врачи Москвы и Российской Федерации, которые несут здоровье москвичам, спасают их в самых сложных ситуациях.
«Здесь замечательные актрисы, которые составляют гордость нашей страны, несут нам культуру и радуют своим искусством. Здесь представители совсем не женских, может, профессий: строители, которые возводят прекрасные здания, водители общественного транспорта, которые обеспечивают перевозку миллионов людей каждый день. Здесь работники ЖКХ, которые дают нам вот такой прекрасный город, чистый, благоустроенный. Здесь люди самых разных профессий, но их объединяет то, что они любят Москву, вкладывают свою душу, сердце в свою работу», — добавил Сергей Собянин.
Государственные награды Российской Федерации
Благодарностью Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу отмечены:
— Елизавета Братищева, операционный директор ООО «Крумница»;
— Александра Головко, заместитель генерального директора — руководитель аппарата генерального директора Выставки достижений народного хозяйства;
— Наталья Калуженская, волонтер, преподаватель русского языка как иностранного АНО «Русская гуманитарная миссия»;
— Анастасия Попова, заместитель генерального директора по отраслевому и международному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»;
— Наталья Присецкая, президент регионального общества поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша»;
— Светлана Пугачева, заместитель директора по качеству АНО «Агроэкотуризм»;
— Екатерина Ткачева, начальник отдела ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер»;
— Екатерина Шаповалова, директор АНО «Агроэкотуризм».
Трудовые достижения москвичек также отмечены почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Заслуженный врач Российской Федерации».
В соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099) Мэр Москвы вручает государственные награды от имени и по поручению Президента Российской Федерации.
Награды города Москвы
За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей, за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, за активную просветительскую деятельность знака отличия «За заслуги перед Москвой» удостоена Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
«Я хочу поблагодарить высокопрофессиональную команду Правительства Москвы во главе с Сергеем Семеновичем и его за личное участие и поддержку в программе “На службе Москве и Отечеству — Великий князь Сергий Александрович и Великая княгиня Елизавета Федоровна”. Мы 15 лет уже вместе работаем, и благодаря этой программе появились новые музейно-выставочные проекты, памятники, лекционные курсы, целое елизаветинское движение. Очень символично, что Сергей Семенович принял 15 лет назад это решение поддержать программу на всех ее направлениях, потому что-то, как трудится он, то, как трудятся люди рядом с ним, очень напоминает самоотверженное служение Великого князя Сергея Александровича», — сказала Анна Громова.
За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей награждены:
— знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (50 лет) Наталья Кузина, мастер пошивочного цеха Московского государственного академического театра оперетты, Марина Неелова, артист драмы, ведущий мастер сцены театра «Современник»;
— знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (40 лет) Лидия Митрофанова, заместитель начальника булочного цеха кондитерско-булочного комбината «Черемушки», Галина Неробова, ответственный секретарь еженедельного выпуска редакции газеты «Вечерняя Москва»;
— знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (30 лет) Элина Ахваян, директор дирекции программ телекомпании «ТВ Центр», Ксения Голованова, заместитель главного редактора — директор отдела по освещению деятельности высших органов государственной власти агентства «Интерфакс», Людмила Зорова, тренер-преподаватель Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Север»;
— знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (25 лет) Нино Иосебадзе, старший корреспондент редакции политической информации Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС).
«Я благодарю за эту награду и должна сказать, что мое детство прошло между школой и кружками художественного слова, драмкружком. То есть драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. Это уже коллективизм нашего поколения, к сожалению, постепенно это начало уходить, все эти дворцы пионеров и дома пионеров. И поэтому я очень благодарна вам, Сергей Семенович, за то, что вы вкладываете огромный и сердечный труд в то, чтобы реконструировать, ремонтировать, открывать всё новые и новые культурные центры, которые очень нужны и в которых и взрослые, и дети могут найти что-то интересное для себя. Спасибо вам огромное!» — подчеркнула Марина Неелова.
Почетного звания «Почетный деятель искусств города Москвы» удостоена Юлия Меньшова, профессор кафедры актерского мастерства Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.
Почетное звание «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы» присвоено:
— Юлии Кустовой, тренеру-преподавателю Спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва;
— Елене Чайковской, старшему тренеру-преподавателю Московской академии фигурного катания на коньках.
Почетным званием «Почетный работник социальной защиты населения города Москвы» награждены:
— Надежда Бурлина, специалист по социальной реабилитации дома социального обслуживания «Люблино»;
— Татьяна Морозова, старшая медицинская сестра геронтологического центра «Юго-Западный»;
— Наталья Шатохина, медицинская сестра по физиотерапии реабилитационной школы-интерната № 32.
Почетного знака «Заслуженный учитель города Москвы» удостоены:
— Наталья Гаврилова, учитель начальных классов школы на Юго-Востоке имени маршала В. И. Чуйкова;
— Людмила Неумывакина, учитель русского языка и литературы школы № 1324;
— Вера Рубанова, учитель математики школы № 2200.
Кроме того, заслуги москвичек отмечены почетным знаком «Заслуженный врач города Москвы», почетными званиями «Почетный работник транспорта города Москвы», «Почетный экономист города Москвы», «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы».