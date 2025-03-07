725 семей Ростовской области переедут из аварийного жилья в 2025 году

В 2025 году в Ростовской области из 32,7 тысячи кв. метров аварийного жилья должны переселить 725 семей. На эти цели в рамках нацпроекта запланировали 2,7 млрд рублей, сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.
Программа расселения коснется 16-ти территорий Дона, а именно восьми городов и восьми районов.
— Сокращение срока ожидания переселения — основная цель. Для этого нужно обеспечить синхронность процессов признания домов аварийными и их расселения. Дома, признанные авариными с 2017 по 2022 год, будут расселять по новому нацпроекту. Завершить поставленные цели необходимо до 2030 года, — прокомментировал Владимир Ревенко.
Добавим, всего на сегодняшний день авариными в регионе считаются 269 тысяч кв. метров жилья. Три четверти этого фонда находятся в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новошахтинске, городе Гуково и в Белокалитвинском районе.