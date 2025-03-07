725 семей Ростовской области переедут из аварийного жилья в 2025 году

— Сокращение срока ожидания переселения — основная цель. Для этого нужно обеспечить синхронность процессов признания домов аварийными и их расселения. Дома, признанные авариными с 2017 по 2022 год, будут расселять по новому нацпроекту. Завершить поставленные цели необходимо до 2030 года, — прокомментировал Владимир Ревенко.